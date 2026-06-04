Bajo investigación, dos custodios por permitir fuga de presunto secuestrador: SSP

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que activó los protocolos de búsqueda y localización interinstitucionales tras la evasión de una Persona Privada de la Libertad (PPL) que se encontraba bajo custodia penitenciaria.

Este hecho ocurrió a la altura de Amozoc, durante un procedimiento de traslado de la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla, del masculino identificado como Luis Ángel N., vinculado a proceso por el delito de secuestro.

De manera inmediata las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en el área y puntos cercanos, con el propósito de ubicar y reaprehender al masculino.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, dio vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) y puso a disposición a dos policías custodios, a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las acciones legales procedentes.

Asimismo, se inició una investigación interna para identificar las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho y, en su caso, deslindar responsabilidades ante omisiones o incumplimiento de los procesos establecidos.