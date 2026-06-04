TikTok, Instagram y Facebook ponen a prueba a las pymes mexicanas

Staff/RG

Más del 58% de los usuarios investiga productos en redes sociales antes de comprar, lo que las convierte en un punto clave para cerrar la venta.

Flow señala que muchas compras se pierden cuando el proceso de pago interrumpe la decisión del cliente.

Integrar contenido, operación y cobro en un solo flujo permite convertir esa intención en ingresos.

TikTok, Instagram y Facebook ya funcionan como vitrinas digitales para miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) en México. Sin embargo, muchas ventas se pierden cuando el usuario debe salir de la plataforma, cambiar de canal o enfrentar procesos de pago que interrumpen la compra.

Más del 58% de los usuarios investiga productos en estas plataformas antes de comprar, de acuerdo con DataReportal; el problema no es la atención, es lo que pasa después del clic.

“El contenido activa la intención de compra, pero la conversión depende de qué tan simple y rápido sea para las personas completar el pago. Cuando el proceso introduce fricción, la decisión se enfría y la venta se pierde

Cuando el proceso de pago introduce fricción, la decisión se enfría y la venta se pierde”, explica Javier Huerta, Country Manager de Flow en México, la paytech con espíritu innovador y expertise que convierte cada transacción en una experiencia humana.

Ante este escenario, Flow plantea tres acciones para convertir interacción en ventas:

Guiar la compra desde el contenido: El contenido debe guiar al usuario a comprar. Llamadas a la acción claras y accesos directos reducen la pérdida de interés. Integrar el cobro con la interacción: Si el usuario tiene que cambiar de canal para pagar, la conversión cae. Integrar el cobro dentro del mismo flujo evita la fuga. Medir después del clic: Saber en qué punto se va el usuario permite corregir a tiempo. Las tasas de abandono, los tiempos de respuesta y el desempeño por canal muestran dónde ajustar.

Las redes sociales concentran cada vez más momentos de intención de compra. Para las pymes el desafío ya no está solo en generar alcance o interacción, sino en evitar que la experiencia de compra se rompa cuando el cliente ya decidió comprar.

“Hoy las redes sociales no solo generan no solo generan descubrimiento; también concentran el momento más delicado de venta. Cuando el pago rompe esa experiencia, la decisión se enfría. La conversión se gana o se pierde en eso segundos”, concluye Huerta.

Acerca de Flow

Flow es una paytech de origen chileno con presencia en Perú y México, especializada en soluciones de medios de pago para empresas de todos los tamaños. Con más de 110,000 clientes activos y una sólida trayectoria en el ecosistema de e-commerce, combina innovación tecnológica con atención personalizada. Su objetivo es facilitar el acceso a pagos digitales eficientes, confiables y centrados en las necesidades reales de los comercios y consumidores, especialmente en sectores como salud, seguros y transporte.