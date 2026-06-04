TikTok, Instagram y Facebook ponen a prueba a las pymes mexicanas

Staff/RG
- Más del 58% de los usuarios investiga productos en redes sociales antes de comprar, lo que las convierte en un punto clave para cerrar la venta.
- Flow señala que muchas compras se pierden cuando el proceso de pago interrumpe la decisión del cliente.
- Integrar contenido, operación y cobro en un solo flujo permite convertir esa intención en ingresos.
TikTok, Instagram y Facebook ya funcionan como vitrinas digitales para miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) en México. Sin embargo, muchas ventas se pierden cuando el usuario debe salir de la plataforma, cambiar de canal o enfrentar procesos de pago que interrumpen la compra.
Más del 58% de los usuarios investiga productos en estas plataformas antes de comprar, de acuerdo con DataReportal; el problema no es la atención, es lo que pasa después del clic.
“El contenido activa la intención de compra, pero la conversión depende de qué tan simple y rápido sea para las personas completar el pago. Cuando el proceso introduce fricción, la decisión se enfría y la venta se pierde
Cuando el proceso de pago introduce fricción, la decisión se enfría y la venta se pierde”, explica Javier Huerta, Country Manager de Flow en México, la paytech con espíritu innovador y expertise que convierte cada transacción en una experiencia humana.
Ante este escenario, Flow plantea tres acciones para convertir interacción en ventas:
- Guiar la compra desde el contenido: El contenido debe guiar al usuario a comprar. Llamadas a la acción claras y accesos directos reducen la pérdida de interés.
- Integrar el cobro con la interacción: Si el usuario tiene que cambiar de canal para pagar, la conversión cae. Integrar el cobro dentro del mismo flujo evita la fuga.
- Medir después del clic: Saber en qué punto se va el usuario permite corregir a tiempo. Las tasas de abandono, los tiempos de respuesta y el desempeño por canal muestran dónde ajustar.
Las redes sociales concentran cada vez más momentos de intención de compra. Para las pymes el desafío ya no está solo en generar alcance o interacción, sino en evitar que la experiencia de compra se rompa cuando el cliente ya decidió comprar.
“Hoy las redes sociales no solo generan no solo generan descubrimiento; también concentran el momento más delicado de venta. Cuando el pago rompe esa experiencia, la decisión se enfría. La conversión se gana o se pierde en eso segundos”, concluye Huerta.
Acerca de Flow
Flow es una paytech de origen chileno con presencia en Perú y México, especializada en soluciones de medios de pago para empresas de todos los tamaños. Con más de 110,000 clientes activos y una sólida trayectoria en el ecosistema de e-commerce, combina innovación tecnológica con atención personalizada. Su objetivo es facilitar el acceso a pagos digitales eficientes, confiables y centrados en las necesidades reales de los comercios y consumidores, especialmente en sectores como salud, seguros y transporte.
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