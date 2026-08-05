EU suspendió de forma temporal las exportaciones de aguacate michoacano por una alerta de seguridad

LA JORNADA

Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las exportaciones de aguacate desde Michoacán, esto luego de que este miércoles detuvo actividades de su personal en el estado mexicano, tras recibir una alerta de seguridad, lo que afecta directamente la exportación de aguacate producido en la entidad.

La embajada de Estados Unidos en México anunció que hoy suspendió actividades de gobierno en el estado de Michoacán debido a “una amenaza contra los intereses estadunidenses”.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), informó mediante un comunicado que la medida repercute en los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encargados de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para exportación.

Integrantes del Consejo Directivo de APEAM y su director general se trasladaron a la Ciudad de México para reunirse con autoridades y gestionar acciones que reduzcan las afectaciones a la industria.

La organización, dijo, mantiene comunicación permanente con la coordinación de USDA, que autorizó únicamente el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto, siempre que su recepción se haya realizado en presencia de un Oficial Regulatorio de ese organismo.

Sobre la fruta recibida o descargada este miércoles, APEAM señaló que “podrá ser descargada, pero no procesada”, bajo un esquema similar al que se aplica los domingos. El embarque de aguacate con destino a exportación también quedó suspendido.

Ante este escenario, cada empaque deberá evaluar y determinar las decisiones operativas que considere pertinentes respecto a la realización de cortes durante la jornada.

APEAM se comprometió a dar seguimiento puntual a la situación, mantener comunicación constante con las autoridades competentes e informar de inmediato cualquier actualización relevante a sus asociados.

Previamente, el gobierno de Estados Unidos había emitido alertas de no viajar a Michoacán por la inseguridad y la presencia de grupos delictivos en la entidad.

En un aviso dirigido este miércoles a sus ciudadanos, el gobierno estadunidense recordó que Michoacán está clasificado dentro de su alerta de viaje como zona de Nivel 4, la categoría más alta de riesgo.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran monitorear los medios locales, mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación, inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente, STEP, y comunicarse con la Embajada en caso de requerir asistencia, así como marcar al 91 en caso de emergencia.