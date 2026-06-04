Mañana no habrá clases en escuelas de las sierras Norte, Nororiental y Negra

-Este viernes 5 de junio, escuelas de todos los niveles recibirán el servicio educativo a distancia, debido al temporal lluvioso

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Ante el alertamiento por lluvias intensas en las sierras Norte, Nororiental y Negra, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informa que, habrá suspensión de clases presenciales este viernes 5 de junio de 2026, en 6 mil 393 instituciones educativas; actividades que se reanudarán el lunes 8 de junio para 569 mil 344 alumnos, atendidos por 29 mil 825 docentes en 90 municipios.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, el alertamiento meteorológico provocará en estas regiones lluvias muy fuertes, por ello, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior, las y los estudiantes recibirán el servicio educativo a distancia con apoyo de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

La dependencia solicita a las y los habitantes de las zonas antes señaladas mantenerse atentos a las indicaciones de la autoridad competente y seguir las recomendaciones preventivas.