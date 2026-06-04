Sheinbaum cuestiona filtraciones de EU; AMLO la respalda

EL UNIVERSAL

La Presidenta cuestiona el retiro de visas a Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores de Morena, y cuestiona su publicación a través de Los Angeles Times

En medio de las tensiones con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, deben aclarar los señalamientos difundidos por el diario estadounidense Los Angeles Times sobre una presunta investigación en su contra y el supuesto retiro de sus visas, aunque cuestionó el interés detrás de hacer pública esa información.

En su conferencia matutina, afirmó que existe el derecho de cuestionar las razones de este tipo de acciones y sostuvo que cuando una persona tiene la certeza de actuar correctamente debe mantenerse tranquila ante este tipo de señalamientos.

Salió una nota en Los Angeles Times de dos gobernadores. Entiendo que pues ellos tienen que aclarar”, señaló.

Sin embargo, puso en duda la intención de difundir públicamente medidas como la revocación de visas y sugirió que algunos sectores utilizan estas filtraciones para enviar mensajes políticos a la sociedad mexicana.

“Antier o ayer lo dije, ¿qué intención con quitar la visa y además hacerlo público? ‘Vamos a filtrar’, porque así se actúa por algunos sectores para decirles a los mexicanos ‘¡aguas, aguas, te van a quitar la visa!’. Hay que estar tranquilo. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación pueden venir estas cosas, pero, ¿cuál es el interés? ¿Cuál? Tenemos todo el derecho al menos de la duda, al menos”, expresó.

La Presidenta recordó además que recientemente cuestionó a Estados Unidos sobre las razones para retirar visas a funcionarios mexicanos y no descartó que estas acciones puedan tener un trasfondo político.