Calle de los dulces, sin control ante ambulantes: Carlos Montiel

María Tenahua

El presidente de la comisión de Economía y Turismo del Cabildo de Puebla, Carlos Montiel Solana, señaló que el gobierno municipal tiene que replantear un proyecto, para recuperar la calle 6 Oriente o de los dulces, debido a que ha perdido el control, está invadida por ambulantes.

Indicó que el objetivo de convertirla en semipeatonal fue para que los turistas y peatones disfrutaran de ella y que fuera también típica; no obstante, actualmente se detecta la presencia de informales invadiendo banquetas y la calle.

Aemás, existen vehículos estacionados en la vialidad.

Asimismo, resaltó que es comprensible que la secretaría general de Gobierno (SGG) realice el retiro de informales; sin embargo, tienen que realizarse de manera permanente.