Amozoc intensifica programa de bacheo en barrios y juntas auxiliares

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 18 de mayo de 2026.- Con el compromiso de mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a las familias Amozoquenses, el Gobierno Municipal de Amozoc, encabezado por el presidente Severiano de la Rosa Romero, intensificó las labores de bacheo en puntos estratégicos del municipio a través de la Dirección de Obras Públicas.

En esta ocasión, las cuadrillas intervinieron la calle 6 Sur, 3 Oriente y Avenida Juárez, pertenecientes a la junta auxiliar de Chachapa. Asimismo, se atendieron las calles 3 Norte y 6 Poniente en el barrio de San Miguel, y la calle 16 de Septiembre en el barrio de Tepalcayuca.

Esta estrategia, implementada desde el inicio de la administración, prioriza la rehabilitación vial para ofrecer calles dignas, seguras y transitables. Cabe destacar que durante esta semana, el ayuntamiento programó nuevos recorridos de mantenimiento para esta semana, ya que el deterioro del asfalto incrementa ante las fuertes lluvias.

Al respecto, el edil Severiano de la Rosa Romero reafirmó el compromiso de su gestión,

“Seguimos trabajando todos los días por un mejor Amozoc, atendiendo de manera puntual las necesidades de nuestras colonias, barrios y juntas auxiliares”, destacó el edil.