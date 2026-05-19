Con respaldo estatal, Tonantzin Fernández fortalece la economía de San Pedro Cholula

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La Feria del Empleo reunió a empresas e instituciones con miles de vacantes disponibles

Con el objetivo de impulsar el empleo formal y activar la economía de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, acompañada del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado, Víctor Gabriel Chedraui, realizó la inauguración de la Feria del Empleo desde la Plaza de la Concordia.

En el evento protocolario, Tonantzin Fernández comentó que, gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado, fue posible acercar estas actividades a San Pedro Cholula, por lo que agradeció la asistencia de las y los cholultecas que aprovecharon las miles de vacantes ofertadas, representando una oportunidad para incorporarse a un empleo formal.

Destacó que las empresas e instituciones participantes ofrecieron salarios que iban desde los 9 mil 600 hasta los 32 mil pesos, señalando que esta estrategia conjunta con el Gobierno del Estado reafirma el compromiso de ambas administraciones con el bienestar de las familias mediante el acceso al empleo.

Por su parte, Víctor Gabriel Chedraui agradeció la anfitrionía de Tonantzin Fernández y reconoció las gestiones realizadas para llevar a cabo esta Feria del Empleo en San Pedro Cholula. Asimismo, aseguró que desde el Gobierno del Estado trabajan de manera coordinada con el Gobierno Federal para garantizar que todas y todos los mexicanos tengan acceso a un trabajo.

Finalmente, comentó que además de esta actividad, las y los cholultecas interesados en encontrar empleo podrán acudir al Centro Integral de Servicios (CIS), donde también se brinda información sobre bolsa de trabajo, contribuyendo así al progreso y la activación económica de las familias poblanas.

Cabe mencionar que en este evento también estuvieron presentes José Luis Figueroa Cortés, diputado local por el Distrito 20 y presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso del Estado de Puebla; Raquel Medel Valencia, subsecretaria de Empleo e Inspección; Sandra López Badillo, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEP) Unidad Cholula; José Pablo Arratia Buenrostro, director general del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla; Carlos Armando Popoca Bermúdez, director del Servicio Nacional de Empleo Puebla; Darío García Villegas, director de Reclutamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; así como Ireris Sánchez Rodríguez, integrante de los Consejos de Participación Ciudadana de Fomento al Empleo.