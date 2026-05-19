La transformación de vidas y el desarrollo del país inician siempre en un salón de clases: Pável Gaspar

Staff/RG

El diputado reconoce la labor de las y los maestros en Chiautla de Tapia

Durante un recorrido por la Mixteca poblana, el diputado Pável Gaspar Ramírez acudió al municipio de Chiautla de Tapia para acompañar al presidente municipal, Gonzalo Oropeza García, en la celebración del Día del Maestro.

Durante la ceremonia, el diputado destacó que reconocer a las maestras y los maestros es valorar a quienes transforman vidas y construyen el futuro de México. Señaló que la educación no solo transmite conocimientos, sino que también forma carácter y conciencia.

Pável Gaspar subrayó que un país que respeta a sus docentes respeta su propio futuro, ya que todas las profesiones nacen en un salón de clases y son las y los maestros quienes siembran las bases para transformar a las personas y a la nación.

En el evento, las autoridades locales informaron a la comunidad sobre el reconocimiento póstumo al profesor Manuel González Romero, por su invaluable visión y liderazgo como fundador de la Escuela Normal Oficial “Profesor Luis Casarrubias Ibarra” de Chiautla de Tapia.

En este sentido, el diputado consideró que el legado del profesor permanece en generaciones de estudiantes que hoy son profesionistas y ciudadanos comprometidos, por lo que propuso impulsar también un reconocimiento desde el Congreso del Estado.

En esta actividad, el diputado Pável Gaspar acompañó al presidente municipal de Chiautla de Tapia, así como a autoridades locales, personal administrativo y maestras y maestros de la región.