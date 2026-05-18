Avalan reformas por los derechos de las mujeres de Puebla

Desde Puebla

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, que preside la diputada Xel Arianna Hernández García, avaló el proyecto de dictamen para reformar y adicionar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, con el objetivo de fomentar el desarrollo, la participación y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología, así como el impulso al desarrollo de investigadoras profesionales.

Asimismo, se establece que la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá contemplar acciones tendientes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos familiar, de cuidados, económico, político, de salud, social, laboral, científico, deportivo y cultural.

También se implementan medidas tendientes a erradicar, en todos los ámbitos de la vida profesional y laboral, la brecha salarial de género entre mujeres y hombres, para cumplir con el principio constitucional de igualdad salarial por trabajo igual, así como eliminar aquellas condiciones laborales que acentúan desigualdades.

Cabe señalar que la propuesta legislativa fue presentada por la diputada Xel Arianna Hernández García.

Para este propósito, se reforma el primer párrafo y las fracciones XIV y XV del artículo 10, y se adiciona la fracción XVI al mismo artículo de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

Por otra parte, el órgano colegiado también aprobó el proyecto de dictamen para reformar los artículos 22 y 22 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con la finalidad de armonizar los conceptos de violencia feminicida y alerta de violencia de género, conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El proyecto de dictamen fue formulado, bajo el principio de concentración, con las iniciativas presentadas por la entonces diputada Nancy Jiménez Morales, en 2023, y por las legisladoras Guadalupe Yamak Taja y Norma Estela Pimentel Méndez.

Finalmente, la Comisión de Igualdad de Género avaló el proyecto de dictamen para reformar y adicionar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con la finalidad de facultar a la autoridad educativa para eliminar contenidos que hagan apología de la violencia o promuevan estereotipos discriminatorios, e instruir la incorporación de la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia como ejes transversales en todos los planes y programas de estudio.

En su intervención, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala consideró que la educación debe ser una herramienta de transformación social basada en la igualdad, la empatía y la no violencia, por lo que respaldar esta iniciativa significa construir una cultura de paz y fortalecer los derechos de las nuevas generaciones en Puebla.

De igual manera, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez mencionó que trabajar en beneficio de la igualdad y los derechos de las mujeres representa un momento histórico para fortalecer avances normativos con perspectiva de derechos humanos, además de enviar un mensaje claro en favor de la igualdad, la inclusión y el bienestar de las mujeres, las niñas y las juventudes.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen, formulado bajo el principio de concentración de las iniciativas presentadas por las entonces diputadas Nancy Jiménez Morales y Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez, en 2023, así como por la legisladora Leonela Jazmín Martínez Ayala, establece reformas a las fracciones XI y XII, y la adición de la fracción XIII al artículo 43 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Xel Arianna Hernández García, Ana Laura Gómez Ramírez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez y Ana Lilia Tepole Armenta.