Proponen castración química como castigo constitucional contra agresores sexuales de menores

Jorge Barrientos

La diputada local de Morena, Graciela Palomares, presentó una iniciativa para que la castración química contra agresores sexuales de menores de edad sea considerada un castigo constitucional en México.

Durante sesión ordinaria del Congreso del Estado de Puebla, la legisladora propuso reformas a la Constitución Política Mexicana con el objetivo de establecer un marco jurídico que permita aplicar terapias hormonales de supresión de andrógenos a personas reincidentes en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

En tribuna, la diputada señaló que miles de personas fueron víctimas de agresiones sexuales durante su infancia y sostuvo que es necesario endurecer las sanciones contra quienes cometen este tipo de delitos.

“Que se oiga fuerte y que se oiga lejos, vamos a castrar a los pedófilos”, expresó durante su intervención.

Graciela Palomares expuso que, de acuerdo con cifras nacionales, en 2024 los hospitales del país atendieron 10 mil 613 casos de violencia sexual contra personas de entre 1 y 17 años de edad.

Asimismo, citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales revelan que el 41.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia durante su infancia.

En el caso de Puebla, indicó que durante el primer trimestre de 2026 la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 235 denuncias por abuso sexual, 113 por violación simple y 83 por equiparada.

La iniciativa busca incorporar a la Constitución un esquema de protección reforzada para menores de edad y personas incapaces, además de facultar al Estado para adoptar medidas especiales que erradiquen la reincidencia de agresores sexuales.

De acuerdo con la propuesta, no se considerará una pena inusitada o trascendental la imposición de terapias hormonales de supresión de andrógenos cuando las conductas delictivas sean reincidentes.

Por su parte, el diputado Pavel Gaspar consideró que una reforma de este tipo debe analizarse ampliamente y contar con el respaldo mayoritario de la sociedad poblana.

La discusión sobre la llamada castración química cobró fuerza luego de que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció recientemente que impulsaría una propuesta para castigar con inhibición de la líbido sexual a los agresores sexuales de menores de edad en la entidad.