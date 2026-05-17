Brugada: acceso a la vivienda y cuidados, clave para elevar el nivel de vida

Excélsior

Garantizar el acceso a la vivienda digna y redistribuir las responsabilidades de los cuidados, son dos acciones que garantizan mejores condiciones de vida para la población más vulnerable y en particular para las mujeres, así lo expuso la jefa de gobierno, Clara Brugada en el Foro Urbano Mundial 13, celebrado Bakú, Azerbaiyán.

“A lo largo de la historia, las ciudades crecieron levantando avenidas, aeropuertos, mercados, y grandes obras que movieron la economía y transformaron el paisaje urbano, olvidando la construcción de la infraestructura pública de cuidados, fundamental para el sostenimiento de la vida en común y para liberar a las mujeres de la esclavitud moderna del trabajo doméstico no remunerado” dijo Brugada en Azerbaiyán.

Y recordó que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de millones de mujeres equivale a billones de dólares para la economía mundial “pero no aparece en las cuentas nacionales ni en los indicadores de productividad, a pesar de que sin él la vida simplemente no sería posible”.

Además cuestionó “¿Cómo ha podido vivir el mundo tanto tiempo sobre los hombros invisibles de las mujeres? Esta es la pregunta que hacemos”.

En ese sentido Brugada aseveró que es una obligación de los gobiernos en todo el mundo construir un sistema de cuidados, que cuente con centros de cuidado infantil, comedores comunitarios, lavanderías públicas, casas de día, espacios de atención para personas mayores.

Y ante gobernantes y alcaldes de decenas de ciudades que participan en el Foro Urbano Mundial, compartió que en la Ciudad de México se están instaurando las Casas de las 3 R “para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de los cuidados a lo largo y ancho de la ciudad (…) impulsamos también una nueva pedagogía feminista para la construcción de masculinidades cuidadoras y corresponsales, porque partimos de que las mujeres no nacemos sabiendo cuidar, lo aprendemos”.

Brugada expresó que el Foro Urbano Mundial es “el foro más importante del multilateralismo urbano global”, es organizado por el Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat y enfatizó la importancia de fortalecer una agenda internacional impulsada desde las ciudades.

La jefa de gobierno habló durante el foro de la importancia de garantizar el acceso a la vivienda digna, para elevar el nivel de vida de la población.

“Defendemos una vivienda asequible, digna y reconocida como un derecho humano y pilar fundamental de la vida urbana y comunitaria. El derecho a la ciudad es el derecho también a no ser expulsado, es el derecho al arraigo vecinal, y construirlo exige políticas públicas que partan de un enfoque de justicia territorial, social y de género” explicó.

Y detalló que “somos más fuertes cuando actuamos juntos con una dirección compartida y con una audacia que los tiempos exigen (…) mientras muchos de los grandes problemas globales se discuten en organismos internacionales, sus consecuencias se viven todos los días en nuestras ciudades, en los territorios”.

Brugada recordó que en 2028 el próximo Foro Urbano Mundial se llevará a cabo en la Ciudad de México: “las puertas de la Ciudad De México están abiertas para todas las ciudades, pueblos y comunidades del planeta. Vengan a dialogar, a construir acuerdos, a intercambiar saberes, a compartir soluciones, a confrontar ideas, a demostrar que otro futuro urbano es posible”.

En el foro también participaron la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (SEDATU), Edna Vega Rangel, así como el Secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, quien participó en una de las mesas de trabajo, así como la Coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, Rocío Lombera.