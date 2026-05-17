Ladrón que roba a…asaltan negocio del ex presidente de Huauchinango

Roban Econosúper

Abelardo Domínguez

La madrugada de este domingo 17 de mayo, el establecimiento Econosúper Huauchinango, propiedad del del ex presidente municipal Gabriel Alvarado Lorenzo, fue víctima de un presunto robo.

A través de un mensaje público, el empresario confirmó que ya fue presentada la denuncia ante las autoridades bajo el expediente DL/FEIDAI l HUAUCHI/06575/2026.

Además, informó que, gracias a la intervención de la policía de Huauchinango, uno de los presuntos involucrados fue detenido en flagrancia, aunque otra persona logró escapar.

Ni el ex presidente Gabriel Alvarado se salvó de la delincuencia que se apodera del municipio.