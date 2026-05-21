México vs Ghana en vivo: horario y dónde ver el amistoso de la selección mexicana, rumbo al Mundial 2026

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Comienzan las pruebas de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio en la Ciudad de México

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está en marcha y la selección mexicana afronta este viernes un importante examen previo al torneo que se jugará en casa. El Tri se medirá a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en lo que será uno de los primeros ensayos para Javier Aguirre antes de entregar la lista definitiva para la cita mundialista.

México vs Ghana en vivo: ¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el amistoso, rumbo al Mundial 2026?

El partido se disputará el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, recinto que ha recibido recientemente partidos de preparación de selecciones internacionales. Este duelo servirá para que México afine su funcionamiento y para que los jugadores se adapten al ritmo de competencia que enfrentarán el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México.

La selección africana llegará con un plantel mixto, donde destacan varios jugadores sub 23 que buscan consolidarse en el equipo principal, combinando juventud con experiencia en clubes europeos. Por su parte, México contará con una plantilla que mezcla futbolistas de Liga MX y europeos, ajustándose a las necesidades tácticas que Javier Aguirre ha diseñado para los ensayos previos al Mundial.

Mundial 2026: ¿Dónde ver en vivo el partido de México vs Ghana? TV y streaming

Los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7, mientras que el streaming estará disponible a través de ViX, ofreciendo acceso a los seguidores que deseen disfrutar del amistoso desde cualquier lugar de México y América Latina.

Entre los jugadores que ya reportaron con la selección destacan figuras como Edson Álvarez, Jorge Sánchez, César Montes y Luis Chávez, quienes se han incorporado al Centro de Alto Rendimiento para comenzar la preparación física y táctica rumbo a los compromisos internacionales. La lista de convocados incluye tanto porteros, defensas, mediocampistas y delanteros que completan un plantel equilibrado y competitivo.

La selección también trabaja con un grupo de sparrings jóvenes, quienes participan en los entrenamientos para apoyar en la dinámica de los ejercicios y familiarizarse con el estilo de juego del Tri, con miras al siguiente ciclo mundialista. Entre ellos se encuentran Óscar García, Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez y Kevin Castañeda, entre otros.

Por otra parte, México tendrá tres amistosos previos al debut en el Mundial: después de Ghana, enfrentará a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena y a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, lo que permitirá a Aguirre ajustar su esquema y definir la alineación titular para el estreno ante Sudáfrica.