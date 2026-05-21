Van por el doblete: América Femenil golea al Gotham FC y se mete a la final de la Concacaf W Champions Cup

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La escuadra de América Femenil no tuvo complicaciones para vencer al Gotham FC

Sin muchas complicaciones y con una goleada de 4-1 sobre el Gotham FC, América Femenil celebró su reciente conquista del Clausura 2026 clasificándose a la gran final de la Concacaf W Champions Cup, donde enfrentará a las ganadoras del encuentro entre Washington Spirit y las Tuzas del Pachuca.

Corría el minuto 20 de la primera mitad cuando Geyse Ferreira clavó un centro envenenado al área rival, con precisión, la brasileña puso el esférico en los pies de Scarlett Camberos, quien sin dudarlo definió de derecha para abrir el marcador. Las Águilas tuvieron oportunidades como para aumentar su ventaja, sin embargo, el medio tiempo llegó sin muchos más movimientos en el electrónico.

América comenzó con la goleada

Ya en la segunda mitad, Esther González puso el del empate al 47’ tras un balón filtrado. Fue nuevamente la dupla Geysse-Camberos la que le devolvió la ventaja al cuadro azulcrema con un pase a profundidad que la delantera mexicana aprovechó para marcar el 2-1.

A partir de entonces, el juego se convirtió en un recital de las de Coapa cuando Aylín Aviléz aprovechó un desborde de la brasileña que se apuntó un hat-trick de asistencias al 69’. Finalmente, el 4-1 definitivo fue marcado por la ‘10’ de las Águilas cuando al 88’ convirtió desde los once pasos para sellar el boleto a la gran final.

De esta forma, el América dirigido por Ángel Villacampa se apuntó en otro encuentro por un campeonato apenas tres días después de consagrarse campeonas de la Liga MX Femenil. El duelo definitivo se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo en punto de las 19:30 horas, tras conocerse a la ganadora del tercer puesto de la Concacaf W Champions Cup.