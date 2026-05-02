Vecinos dejaron para el arrastre a presunto ladrón en Castillotla

Desde Puebla
Un presunto ladrón fue brutalmente golpeado por vecinos, luego de intentar asaltar a una mujer en Castillotla, ciudad de Puebla.
La mujer gritó, para que la auxiliaran y vecinos salieron.
Después de detenido, fue golpeado.
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