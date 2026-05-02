Decomisan armas en dos camionetas sobre la autopista México Puebla

Desde Puebla
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron dos camionetas con armamento y cartuchos útiles sobre la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, en un punto conocido como “El Pipirín”, donde fueron interceptadas las unidades.
Las unidades involucradas fueron Chevrolet Suburban color negro y Land Cruiser color plata, ambas revisadas en por los elementos federales, quienes localizaron material en los vehículos durante la inspección.
Entre lo asegurado se encontró una bolsa de plástico con cartuchos sin calibre determinado y 28 balas de escopeta calibre .22, además de otros cartuchos útiles cuyo número no fue precisado, todo bajo resguardo de las autoridades competentes.
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