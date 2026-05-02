Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa perdió el fuero: Arturo Zaldívar

Excélsior

El coordinador general de política y Gobierno en la Presidencia de México, Arturo Zaldívar, aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya perdió el fuero.

Desde su cuenta oficial de X, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expuso que está en la misma situación el alcalde de Culiacán, el morenista Juan de Dios Gámez Mendívil.

El fuero protege la función

“El ‘fuero’ protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”, argumentó.

Arturo Zaldívar recordó que las determinaciones de la Corte y del Poder Judicial establecieron que la inmunidad procesal protege la integridad del puesto y no a las personas.

Expuso que en 2018 un grupo de senadores del PRD que querían renunciar al “privilegio” del fuero, la Corte les negó un amparo porque dijo que no se trata de un privilegio sino de una prerrogativa que surge de la naturaleza misma de las cosas y es indispensable para la existencia y protección de las instituciones que salvaguarda.

La Suprema Corte de la Nación les negó el amparo y les aclaró que si querían renunciar al fuero debería pedir licencia o renunciar al cargo.