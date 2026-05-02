Fotonota: Hombre de 69 años ejecutado hoy en Puebla capital era padre de un candidato asesinado durante las elecciones de 2025 en las juntas auxiliares

Desde Puebla
Jesús N, de 69 años, asesinado en Santo Tomás Chautla, era padre de Juan Manuel N, candidato también ejecutado durante las elecciones en San Pedro Zacachimalpa en 2025.
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