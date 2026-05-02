Atleta BUAP, al equipo nacional que competirá en campeonato de gimnasia artística

El representativo, con los deportistas mejor ranqueados del país

Desde Puebla

Carlo Joseph Ledo Bendito, gimnasta del Centro de Formación Deportiva Lobos BUAP, integra el equipo nacional que representará a México en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Artística 2026.

La Federación Mexicana de Gimnasia emitió la convocatoria de los seleccionados del equipo nacional que competirá del 12 al 21 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

Carlo Ledo Bendito, ranqueado en la tercera posición nacional, destacó en el segundo selectivo rumbo al Campeonato Panamericano, que otorgó el 70 por ciento del puntaje para la clasificación juvenil.

El gimnasta destacó al participar en el equipo juvenil de GAV que logró la cuarta posición en EnBW DTB Pokal Team Challenge Stuttgart 2026, competición avalada por la Federación Internacional de Gimnasia.

“Llevo practicando gimnasia desde los 13 años, es un deporte al cual le tomé mucho cariño hasta el día de hoy. El Centro de Formación Lobos BUAP me apoya tanto en las instalaciones como en lo económico. Este deporte me inculca disciplina para poder tener este tipo de logros”.