Ejecutaron a un hombre en los límites de Puebla con Tlaxcala

Sadit González

Un hombre fue ejecutado a balazos en el barrio San José el Conde, límites de Puebla con Tlaxcala.

En un inmueble en la esquina de las calles Francisco Villa y Corregidora, junta auxiliar San Pablo Xochimehuacán.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que una persona perdió la vida atacada con arma de fuego.

Personal de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos realiza las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.