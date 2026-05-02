Asesinaron a un hombre a balazos en Puebla capital 

Desde Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos por desconocidos en Puebla capital.

Durante esta mañana de sábado, en calles de Santo Tomás Chautla, al sur de Puebla capital.

Vecinos señalan que el hecho habría sido perpetrado con arma de fuego.

En el lugar hay presencial de los 3 ordenes de gobierno acordonando la zona.

Autoridades no descartan un ataque directo a la victima, que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.