Nombran a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa

Excelsior

El Congreso del estado de Sinaloa sesionó la mañana de este sábado 2 de mayo y nombró gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde.

Yeraldine Bonilla Valverde, la hasta ayer secretaria General del Gobierno de Sinaloa, se convertirá en la gobernadora interina, tras la licencia por más de 30 días solicitada por Rubén Rocha Moya.

Se trata de algo histórico por ser la primera mujer en asumir el cargo.

La nombrada gobernadora interina tiene formación en Trabajo Social, entró al servicio público en áreas técnicas y después en la parte política.

Pasó por el Congreso local como diputada, incluso llegó a presidir la Mesa Directiva, y también tuvo responsabilidades dentro del área de seguridad pública del estado, lo que le dio un perfil más enfocado en temas de gobernabilidad.

En 2025 fue nombrada Secretaria General de Gobierno de Sinaloa, uno de los cargos más importantes del estado, solo por debajo del gobernador.