Falleció motociclista en la carretera El Seco–Azumbilla

Desde Puebla
Un motociclista perdió la vida tras accidente vial en la carretera El Seco–Azumbilla, a la altura del kilómetro 185+500, con dirección a Ciudad Serdán.
La circulación fue cerrada en el tramo entre El Seco y Aljojuca, mientras autoridades realizan las diligencias correspondientes.
Se desconoce la identidad del occiso.
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