Falleció motociclista en la carretera El Seco–Azumbilla

Desde Puebla

Un motociclista perdió la vida tras accidente vial en la carretera El Seco–Azumbilla, a la altura del kilómetro 185+500, con dirección a Ciudad Serdán.

La circulación fue cerrada en el tramo entre El Seco y Aljojuca, mientras autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Se desconoce la identidad del occiso.