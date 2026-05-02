Tonantzin Fernández refuerza estrategias de prevención y seguridad para garantizar entornos seguros en escuelas y espacios públicos

Arlette Hernandez

En el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), implementa acciones preventivas para fortalecer la seguridad y fomentar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

Como parte del programa “Escuela Segura Interactiva” y de las estrategias de proximidad social, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Buzón Rojo

En la Secundaria Profesor Moisés Sáenz y en Águilas de Anáhuac, se activó el programa “Buzón Rojo”, que permite a las y los estudiantes denunciar de forma anónima situaciones que pudieran derivar en hechos delictivos, como bullying, acoso o consumo y distribución de sustancias ilícitas.

Mini Rally Preventivo

Alumnas y alumnos de la Primaria Ignacio Zaragoza participaron en el “Mini Rally Preventivo”, actividad que promueve la participación, el trabajo en equipo y la sana convivencia, contribuyendo a la construcción de espacios seguros.

Tlazopilli

En el marco del Día de la Niñez, se realizó el evento “Tlazopilli” en el Parque Soria-Xelhua, donde niñas y niños disfrutaron de un ambiente familiar con actividades recreativas.

A través de dinámicas como memorama, jenga, lotería y serpientes y escaleras, las y los participantes aprendieron sobre sus derechos, el uso del violentómetro y la importancia de conocer los números de emergencia.

En ese sentido, la presidenta municipal Tonantzin Fernández refrendó su compromiso de seguir trabajando para que San Pedro Cholula sea un lugar donde cada estudiante se sienta seguro, respetado y valorado, mediante visitas a escuelas y la impartición de pláticas para prevenir y combatir el acoso escolar. Asimismo, señaló que se continuará fortaleciendo estas acciones para llegar a más niñas, niños y jóvenes.

Las instituciones educativas interesadas en recibir pláticas y talleres pueden consultar el catálogo escolar en la siguiente liga: https://bit.ly/4b9YPYa?r=qr

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de proteger a niñas, niños y adolescentes mediante estrategias integrales de prevención. En San Pedro Cholula estamos para escuchar, acompañar y actuar.

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