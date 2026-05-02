Música, cine y mucha diversión ofrece la Angelópolis este fin de semana

– _Hay actividades para disfrutar con toda la familia_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 02 de mayo de 2026.- Este sábado inician las celebraciones en conmemoración a la Batalla del Cinco de Mayo en Puebla, y qué mejor que pasarla en familia disfrutando los eventos que se han preparado especialmente para pasar un fin de semana espectacular.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) invita este sábado en el Zócalo de la ciudad en punto de las 12 del día a disfrutar del Band Fest, un evento que reúne a las marching bands más representativas del estado e invitados de estados vecinos. Sin duda habrá un show musical que garantiza el entretenimiento de toda la familia.

Más tarde, en punto de las 18:00 horas, habrá un pasacalles iniciando en el Parque de El Carmen donde desfilarán distintas marching bands y la interpretación de la banda monumental “Qué chula es Puebla”, para terminar en el Zócalo de la ciudad con un escenario lleno de color y alegría que no se pueden perder.

Para el domingo, como parte del Cinco de Mayo Fest, también habrá la proyección de la película “Cinco de Mayo, La Batalla”, en el Teatro de la Ciudad en tres funciones, a la 13:00, 15:30 y 18:00 y habrá un conversatorio con el productor, así como algunos actores de la película.

Este domingo, también es para los fans de la galaxia con la celebración del “Star Wars Day”, la cita es en el Museo Nacional de los Ferrocarriles. A partir de las 12:00 habrá diversas actividades, iniciando con la presentación de la Banda Sinfónica Municipal que interpretará las piezas musicales más icónicas de la saga cinematográfica.

Además, habrá concurso de cosplay, intercambio de figuras de acción y un planetario en donde conocerán qué hay más allá de la galaxia y cómo funciona el universo. Un evento divertido y en donde seguramente la fuerza estará de tu lado.

Para terminar, el lunes 4 de mayo, en el Auditorio de la Alianza Francesa de Puebla, habrá la conferencia “Dos siglos de Literatura Francesa fascinada por México”, iniciando a las 12:00 horas.