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Al menos cuatro heridos por accidente en la carretera libre México–Tuxpan

By Roberto Desachy / 2 mayo, 2026

Abelardo Domínguez

Unidades de emergencia acudieron a la zona de la comunidad de Patoltecoya, sobre la carretera libre México–Tuxpan, tras accidente entre  vehículo de servicio público y un automóvil particular.

Se recomienda a conductores extremar precauciones al circular y atender indicaciones de las autoridades.

Quedaron personas prensadas en los vehículos.

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