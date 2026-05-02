Al menos cuatro heridos por accidente en la carretera libre México–Tuxpan

Abelardo Domínguez

Unidades de emergencia acudieron a la zona de la comunidad de Patoltecoya, sobre la carretera libre México–Tuxpan, tras accidente entre vehículo de servicio público y un automóvil particular.

Se recomienda a conductores extremar precauciones al circular y atender indicaciones de las autoridades.

Quedaron personas prensadas en los vehículos.