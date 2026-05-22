En posible intento de asalto, balean a un hombre en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Se reporta persona lesionada por arma de fuego sobre la calle principal de la colonia La Mesita, a la altura de una tienda 3B, en Huauchinango.
De manera preliminar, la agresión estaría relacionada con presunto intento de asalto.
Los agresores lograron darse a la fuga en moto, según los primeros informes.
Autoridades y cuerpos de emergencia atienden la situación.
El lesionado, Esteban, fue trasladado al hospital General por Cruz Roja.
Extraoficialmente, se supo que Esteban está fuera de una refaccionaria cuando fue agredido
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