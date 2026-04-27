Lilia Cedillo fortalece los vínculos de la BUAP con la sociedad

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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En su segundo mandato como rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez ha fortalecido los lazos con la sociedad y su entorno, como lo demostró con su pasado Reciclaton, que juntó 43 toneladas de Pet, cartón, vidrio, zapatos, ropa, juguetes, etc: BUAP cumple: Reciclatón sumó 43 toneladas entre 2022 y 2025

El 14 de este mes, la BUAP anunció que analizará el proyecto del Cablebús. Este hecho ratifica que la administración de Lilia Cedillo –en el marco de sus facultades – se involucra con responsabilidad en la actualidad de la entidad, para dar certeza a temas sociales de enorme trascendencia, como el transporte público: BUAP analizará el proyecto del Cablebús

Su campaña “0 plásticos” a favor del medio ambiente va viento en popa, la pasada Feria Nacional del Libro (Fenali) fue un éxito y el proceso de admisión –que involucra a decenas de miles de poblanos -avanza en tiempo y forma: Proceso de admisión BUAP 2026 avanza este mes

Con Lilia Cedillo como rectora, la BUAP no solamente es una fuente de conocimiento, investigación y oportunidad de estudio y de desarrollo personal y profesional para miles de personas, también lo es de gobernabilidad, estabilidad social y orgullo de Puebla: Edición 39 de la FENALI BUAP sumó más de 80 mil asistentes

POBLANOS, REHENES DE ESTACIONAMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES

La empresa que opera el estacionamiento de Plaza Solé San Manuel desde marzo desapareció el tiempo de tolerancia, pese a que es un centro comercial pequeño, aunque bien compuesto, con restaurantes, tiendas y cajeros automáticos sin filas, que hacen que muchos ciudadanos los usen por la rapidez de su operación, aunque ahora son forzados a regalar 15 pesos a los usufructuarios de esa instalación.

La gente ha empezado a dejar sus unidades fuera, para no ceder ante el abuso de quitarle el tiempo de tolerancia. Ni Banamex ha defendido a sus clientes, se agandalla tres cajones y les pone límite de 15 minutos en sus movimientos, aunque la tardanza depende de los propios empleados de banco.

En el estacionamiento de Toks dorada igualmente quitaron la tolerancia. Los autoerigidos como “dueños” de la vía pública solamente piensan en ganancias, exprimen a los automovilistas, los tienen a merced de su avaricia, sin que el ayuntamiento de Puebla les regule o que el Congreso local legisle, para frenar abusos.

En febrero pasado, el presidente del poder legislativo, Pável Gaspar, inició un diálogo, para que haya estacionamiento gratis en centros comerciales, pero –dos meses después- no existe avance alguno: Congreso abre diálogo para estacionamiento gratis en centros comerciales

COBRAN LO QUE QUIEREN, QUITAN TIEMPO DE TOLERANCIA Y NO SE HACEN RESPONSABLES DE ROBOS O DAÑOS

En agosto del año pasado, el gobierno del estado entró al tema en la zona de los estadios y logró que los aficionados ya no tengan que regalar dinero a organizaciones de choque, como la 28 de Octubre, para dejar la unidad fuera del Cuauhtémoc o el Zaragoza cuando acuden a algún partido: En Puebla se respeta la ley, estacionamientos de estadios seguirán sin cobros: Armenta

Sin embargo, ante la pasividad de los ayuntamientos de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula y de la propia legislatura, las empresas y/o administradores de cajones continúan esquilmando IMPUNEMENTE a los automovilistas. Cobran lo que quieren, quitan el tiempo de tolerancia cuando les da la gana y ninguna autoridad se da por enterada: Proponen dos horas de estacionamiento gratuito en centros comerciales de Puebla capital

Por cierto, ¿todavía existe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)?, porque tendría que dejar de ser un elefante blanco, para regular los estacionamientos en tiendas y zonas comerciales y obligarles a hacerse responsables cuando es robada o dañada alguna unidad: Que los dueños de estacionamientos paguen por los robos en sus instalaciones, propuso Karina Pérez Popoca

Evidentemente, los usuarios, como clientes, también tendrían que ver por su propia causa y buscar centros de abasto donde puedan estacionarse gratuitamente o con tarifas moderadas, que sus vehículos estén lo más seguros posible y que la empresa que les cobra SÍ SE HAGA RESPONSABLE de hurtos o afectaciones: Pedirán que estacionamientos de centros comerciales paguen daños a vehículos en San Andrés Cholula: Karina Pérez Popoca