Edición 39 de la FENALI BUAP sumó más de 80 mil asistentes

María Huerta

La edición 39 de la Feria Nacional del Libro (FENALI) BUAP sumó más de 80 mil visitantes durante 10 días.

Ayer, 29 de marzo, concluyó la FENALI de la BUAP, con más de 416 actividades y 400 invitados.

Cabe recordar que la rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo aseguró que un libro es la mejor compañía.