Mantenimiento en el atrio de la catedral, en su etapa final

María Tenahua
Después de más de dos meses de mantenimiento al atrio de la catedral, este lunes fue abierto dicho espacio.
Por ello, se observó a una cuadrilla de trabajadores con los últimos detalles.
Este trabajo del gobierno del estado está por concluir, toda vez que el espacio debe estar libre para la Procesión del Viernes Santo.
Este día fueron retiradas las tablas con que se cubrieron las áreas donde se trabajó, pues esta obra consistió en arreglar el hundimiento en el templo principal de Puebla.
Es importante destacar que en la Procesión el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, emite un mensaje a los católicos, para comenzar y concluir esta actividad, además de que de este lugar salen las imágenes religiosas que participan.
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