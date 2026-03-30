Se da mantenimiento a vialidades para la Procesión del Viernes Santo: Aimeé Guerra

María Tenahua

La gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del ayuntamiento de Puebla, Aimeé Guerra Pérez, señaló que dan mantenimiento a las vialidades para la Procesión del Viernes Santo.

Este trabajo se realiza con la brigada urbana, para que el arroyo vehicular y las banquetas estén en buenas condiciones en la actividad religiosa.

“Se están arreglando todas las calles por donde circula la Procesión del Viernes Santo y deben estar listas antes del Jueves Santo”, refirió.

Es importante señalar que la Procesión pasa por las calles de la 16 de Septiembre, Avenida Reforma, 2 Norte, 4 Oriente-Poniente y 11 Sur.