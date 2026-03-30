Supervisa Pepe Chedraui bacheo en El Carmen

Desde Puebla

Puebla, Pue., 30 de marzo de 2026.- A fin de fortalecer la mejora de la infraestructura vial, el presidente municipal, Pepe Chedraui, llevó a cabo recorridos de supervisión para verificar la correcta ejecución de los trabajos del programa “Bacheando Puebla” en la calle Víctor Hugo, entre avenida 25 Oriente y avenida 23 Oriente, en la colonia El Carmen.

Durante la supervisión, el edil constató los avances de las labores de bacheo que se realizan en este punto estratégico, como parte de una intervención integral en diferentes zonas de la ciudad de Puebla, con lo que se atiende una de las principales necesidades de poblanas y poblanos.