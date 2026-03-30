Anuncian demolición del Centro Internacional de Medicina; construirán un sitio para prácticas de salud

Erika Méndez
La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, Magdalena Tinajero, anunció la demolición del edificio del Centro Internacional de Medicina (CIMA).
Indicó que durante años ha sido un elefante blanco y es momento de un uso correcto al predio.
Detalló que en el lugar se construirá un Centro de Simulación, para que los estudiantes de Enfermería y Medicina hagan sus prácticas.
Además, hay otros proyectos enfocados a la educación continua de médicos y estudiantes, así como centros de investigación.
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