¿Cuándo juega la Selección Mexicana? Fecha, hora y rival del siguiente partido

DEBATE

Tras la intensa y agridulce jornada vivida en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana igualó sin goles ante la Portugal de Roberto Martínez, el conjunto nacional no tiene tiempo para lamentos. El proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa de forma acelerada, y el “Tri” ya se prepara para cerrar su actividad de la Fecha FIFA de marzo con un duelo de alto calibre en territorio estadounidense.

El equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre abandonó la Ciudad de México con la misión de mejorar la imagen mostrada ante su afición y tratar de reencontrarse con el gol, una asignatura que quedó pendiente frente a los lusos a pesar de los destellos de figuras como Álvaro Fidalgo.

¿Cuándo y dónde es el próximo partido de la Selección Mexicana?

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana será este martes 31 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). Para este encuentro, el Tricolor dejará la localía en el Coloso de Santa Úrsula para trasladarse a la “Ciudad de los Vientos”. El escenario será el histórico Soldier Field en Chicago, Illinois, un recinto que históricamente ha registrado entradas espectaculares cuando juega el equipo mexicano.

Este partido representa el segundo examen de máximo nivel en menos de una semana. Si Portugal exigió el orden defensivo, el siguiente rival pondrá a prueba la resistencia física y la capacidad de reacción del planteamiento de Aguirre, especialmente considerando las bajas por lesión que aquejan al campamento nacional.

Bélgica: Un rival que llega encendido tras golear a Estados Unidos

El rival en turno no es otro que la Selección de Bélgica. Los “Diablos Rojos” llegarán a Chicago con la moral por las nubes después de haber propinado una estrepitosa goleada de 5-2 a la selección de Estados Unidos el pasado sábado en Atlanta.

Bélgica se presenta como el sinodal perfecto para medir el verdadero alcance de la defensa mexicana. Javier Aguirre deberá decidir si mantiene a Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería o si realiza rotaciones para observar a otros elementos antes de definir su lista final para el Mundial.

¿Qué esperar del Tri para el cierre de la Fecha FIFA?

Se espera que para este duelo, jugadores como Julián Quiñones y Germán Berterame tengan mayor protagonismo en el ataque, buscando surtir de balones a la ‘Hormiga’ González, quien busca redimirse tras la falla clara ante Portugal. Asimismo, la afición estará atenta a la continuidad de Álvaro Fidalgo, quien dejó buenas sensaciones en su debut como titular.

Este partido será la última oportunidad de ver al equipo nacional en acción durante este periodo internacional, antes de que los jugadores regresen a sus respectivos clubes para encarar la recta final de la temporada. El objetivo es claro: cerrar marzo con una victoria que calme las aguas tras los abucheos recibidos en el Estadio Azteca.