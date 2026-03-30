En plena Semana Santa, detienen en San Pedro Cholula a “Jesús Pablo” por manosear a mujer delante de su hija

Desde Puebla

*30 de marzo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvieron a Jesús Pablo “N”, de 26 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de una mujer, en el Barrio de La Magdalena.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, mientras caminaba junto a su hija menor sobre la calle 25 Poniente, entre 3 y 5 Sur, el sujeto realizó tocamientos indebidos en su contra. De inmediato, solicitó el apoyo de la policía municipal, cuyos elementos actuaron con prontitud para ubicar y asegurar al probable responsable.

Cabe destacar que, desde el primer momento, se activaron los protocolos de atención con perspectiva de género, brindando acompañamiento integral a la víctima a través de la policía municipal y del personal de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), instancia con la que cuenta el municipio de San Pedro Cholula para garantizar atención oportuna, orientación jurídica y apoyo durante todo el proceso.

Asimismo, se le informaron sus derechos y los procedimientos legales, facilitando el contacto con la autoridad ministerial y su traslado para la realización de las diligencias correspondientes.