Fortalece Pável Gaspar diálogo con productores cañeros del sur del estado

– En gira por la Mixteca poblana sostuvo una mesa de trabajo con abastecedores de caña de azúcar del sur del estado

Desde Puebla

El diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, realizó una gira de trabajo en la región de la Mixteca poblana, donde sostuvo una mesa de trabajo con abastecedores de caña de azúcar del sur del estado, con el objetivo de fortalecer el diálogo y la participación directa con los distintos sectores productivos y sociales de la entidad.

Durante su participación, el diputado enfatizó la importancia de construir equipo y fortalecer la colaboración entre productores, autoridades y el Poder Legislativo, a fin de consolidar el desarrollo del campo poblano.

Gaspar Ramírez reconoció la importancia de escuchar al pueblo y mantener cercanía con el territorio para lograr verdaderas transformaciones en el sector agrícola. Asimismo, resaltó que el campo es un pilar fundamental en el desarrollo económico de Puebla, sin dejar de lado el impulso y esfuerzo de las y los migrantes poblanos.

De igual forma, el diputado destacó avances en materia presupuestal impulsados por el Congreso del Estado, como el incremento histórico de recursos destinados al campo, y explicó que el papel del Poder Legislativo es generar marcos legales y asignaciones que impulsen el desarrollo, incluyendo estrategias para dar valor agregado a los productos agrícolas.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a la unidad, a la organización y a la confianza en que el trabajo conjunto dará resultados concretos.

En esta reunión se contó con la presencia de productores cañeros de Tepeojuma, Atzala, Tlapanalá, San Juan Epatlán, San Martín Totoltepec, Huehuetlán el Chico, Chietla, Tilapa, Jolalpan, Xochiltepec, Coayuca de Andrade y Huaquechula, así como de autoridades estatales y municipales.