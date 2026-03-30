SRE exige investigación tras la muerte de otro mexicano en custodia de ICE

CRÓNICA DE HOY

El Consulado de México en San Bernardino fue notificado del deceso por las autoridades migratorias, por lo que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso”

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), exigió una investigación a Estados Unidos, tras el fallecimiento de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la noche del 25 de marzo en Adelanto, California.

La dependencia expresó en un comunicado, que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado del deceso por las autoridades migratorias, por lo que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso”.

Según la SRE, el connacional fue “trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció”, aunque aclaró que “hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente”.

Además, explicó que el consulado de San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto directo con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Asimismo, indicó que se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”.

Tras la muerte del mexicano, la SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que “estos lamentables casos no continúen”, por lo que también demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto “por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.