Detenido en Atlixco con un vehículo robado

Desde Puebla
Elementos de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguraron a un masculino por su probable responsabilidad en el delito de detentación de vehículo con reporte de robo, en hechos registrados en el Boulevard Doctor General Rafael Moreno Valle, colonia Tizayuca.
Durante un recorrido de vigilancia, los oficiales detectaron un vehículo Chevrolet Chevy gris mal estacionado sobre la ciclovía. Al verificar las placas en el sistema de monitoreo, se confirmó que contaba con predenuncia de robo.
Ante estos hechos, el conductor fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, junto con la unidad, para las investigaciones correspondientes.
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