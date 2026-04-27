Puebla crece: Pasó del sexto al tercer lugar nacional en innovación y propiedad industrial

– Se logró un crecimiento histórico en patentes, marcas e indicaciones geográficas, impulsado por la vinculación académica y la política económica.

– El registro de marcas y denominaciones de origen protege las ideas y productos, al tiempo de impulsar la riqueza comunitaria.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.– “El estado registra un crecimiento claro en solicitudes y en su posicionamiento nacional, con un salto del sexto al tercer lugar como estado innovador durante la administración estatal”, afirmó el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, al puntualizar que la entidad consolida un avance sostenido y contundente en materia de innovación al posicionarse en el tercer lugar nacional en solicitudes de patentes.

Este resultado refleja una evolución acelerada, luego de que en 2024 la entidad ocupaba el sexto lugar, para después colocarse en el cuarto con 46 solicitudes, en el quinto con 70 durante 2025 y ahora dentro del top 3 del país. El titular del IMPI destacó que Puebla no solo mejora su posición, sino que fortalece su ecosistema de innovación con un incremento del 23 por ciento en solicitudes de marcas y del 43 por ciento en títulos otorgados, lo que confirma un entorno más dinámico para la protección de ideas, productos y procesos. Asimismo, reconoció el papel estratégico de las universidades, que aportan conocimiento técnico y capacidades especializadas que impulsan el desarrollo científico y productivo en la entidad.

Como parte de este avance, Santiago Nieto Castillo entregó la ampliación de la indicación geográfica del mezcal de Huaquechula, con un valor de 156 millones de pesos y una proyección de rendimiento superior al 50 por ciento. También se otorgó la indicación geográfica para la tuna roja vigor de San Sebastián Villanueva, con un impacto económico de 350 millones de pesos, ambos productos integrados al atlas turístico mexicano. A la par, se iniciaron gestiones para respaldar el papel picado de San Salvador Huixcolotla y los tejidos de Hueyapan.

En este contexto, el gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que el Plan Estatal de Desarrollo mantiene alineación con la estrategia nacional para generar riqueza comunitaria y fortalecer el consumo interno.

Destacó que los productos “Cinco de Mayo” cuentan con el sello Hecho en México, lo que impulsa su presencia en mercados nacionales e internacionales. Subrayó que estos resultados derivan de un modelo económico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y enfocado en el impulso al talento, la legalidad y el bienestar social.

Por su parte, la coordinadora de Oficinas Regionales del IMPI, Ana Karen Escalona Loo, explicó que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen representan instrumentos clave para la protección jurídica y el desarrollo territorial. Detalló que Puebla cuenta con 19 denominaciones de origen y 34 indicaciones geográficas, lo que refuerza su identidad productiva.

El secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel Chedraui, reconoció la coordinación con el Instituto Politécnico Nacional y universidades tecnológicas, al destacar que estas acciones fortalecen a los productores poblanos, reducen brechas y generan prosperidad compartida, en línea con la política económica nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El presidente municipal de Acatzingo, Germán Coleote Jiménez celebró que este esfuerzo conjunto con el gobierno estatal reconozca uno de los frutos más emblemáticos del país como la tuna rojo vigor y se buscará que otras variedades también sean distinguidas. Por su parte, la artesana de textiles de lana, Teresa Lino Bello agradeció que inicien las gestiones para que Hueyapan obtenga la Indicación Geográfica que se traducirá en un mejor ingreso económico para las tejedoras y el fortalecimiento de la identidad cultural en la región.