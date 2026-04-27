Detienen en Nayarit a ‘El Jardinero’ , presunto sucesor de “El Mencho” en el CJNG

LA JORNADA

Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que fue detenido en Nayarit, Audias Flores Silva, alias El Jardinero, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presunto sucesor de El Mencho y quien cuenta con orden de aprehensión en México. También es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición.

En su cuenta de X señaló que la aprehensión se realizó debido a una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales.

“Por su captura, el gobierno estadunidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Se continuará informando. Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres de @SEMAR_mx por su valentía, disciplina y compromiso en esta operación” agregó.

En 2021, Estados Unidos anunció dicha recompensa de hasta 5 millones de dólares por cualquier información que condujera a su arresto o condena, ya que se le acusa de varios cargos vinculados al tráfico de drogas y armas.

Las autoridades estadunidenses lo señalan como líder de un amplio territorio del CJNG, del que era líder el extinto Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en la costa del Pacífico de México, incluyendo el estado de Nayarit.

Para la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro reiteró, “el CJNG es una organización de tráfico violenta establecida en México responsable de una importante porción del fentanilo y otras drogas traficadas a Estados Unidos.