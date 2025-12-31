Proponen dos horas de estacionamiento gratuito en centros comerciales de Puebla capital 

Jorge Barrientos

Con el objetivo de proteger la economía familiar y garantizar condiciones más justas para las y los consumidores, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó un punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Puebla a implementar acciones que permitan dos horas de estacionamiento gratuito en centros comerciales en la capital del estado.

De acuerdo con la propuesta, la medida también busca incentivar la actividad comercial y aumentar las ventas en los distintos establecimientos, al facilitar la atracción de clientes y elevar la afluencia de visitantes.

El planteamiento establece que el beneficio se otorgue mediante la comprobación de consumo, lo que permitiría un acceso más equitativo a estos espacios sin generar un impacto negativo para los comercios.

“Al proporcionar un tiempo determinado de estacionamiento gratuito con la comprobación de consumo, se promueve un acceso más equitativo a estos espacios”, señala el documento presentado por la legisladora.