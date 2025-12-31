¡Al fin ganó algo!: Zavala y sus cómplices obtuvieron las máximas penas por asesinar a Cecilia Monzón

Desde Puebla
Javier López Zavala, ex candidato del PRI al gobierno de Puebla, acaba de ser sentenciado a 60 años de prisión (la pena máxima) por el feminicidio de la mamá de su hijo, Cecilia Monzón en el año 2022.
Sus cómplices, los autores materiales, Yahir y Silvestre, también fueron sentenciados a 60 años.
Tras más de tres años de lucha, el Tribunal de Enjuiciamiento impusó la sanción más alta contemplada por la ley, cerró este proceso con una condena ejemplar contra el autor intelectual y los materiales del crimen.
Los tres fueron condenados también a pagar mil unidades UMAS como reparación del daño.
