Supervisa edil de Amozoc la colocación de transformadores para ampliar la iluminación en la carretera federal Puebla–Tehuacán

Amozoc de Mota, Puebla a 31 de diciembre de 2025.- En este último día del año, el presidente municipal, acompañado de personal del Ayuntamiento, realizó un recorrido de supervisión de la colocación de transformadores de luz como parte del proyecto para ampliar la iluminación sobre la Carretera Federal Puebla–Tehuacán, en el tramo que va de la Y griega hacia el Autódromo, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de las familias.

En la primera etapa se lleva a cabo la instalación de transformadores; en la segunda etapa se iniciará la colocación de postes de concreto en los puntos donde se requiera; y en la tercera etapa se realizará la instalación de la luminaria a lo largo de todo el tramo carretero.

Se trata de un proyecto de alto impacto que beneficiará no solo a Amozoc, sino también a municipios aledaños, al ser una vía de comunicación por la que transitan diariamente miles de ciudadanos.