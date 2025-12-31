Pena máxima a López Zavala, pidió Helena Monzón

Desde Puebla

Helena Monzón, hermana de la abogada Cecilia, indicó que la audiencia ha entrado en receso y se reanudará este mismo día, cuando presuntamente se determinará la sentencia de Javier López Zavala.

Además, señaló que tiene la esperanza de que este juicio y condena sienten un precedente, para que ningún feminicidio quede impune.

Destacó que el uso de un arma 9mm demuestra la intención letal del ataque y reiteró su exigencia de la pena máxima para sentar un precedente contra la impunidad