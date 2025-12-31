Puente Las Vigas y nueva celda del relleno sanitario, entre las obras destacadas para Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, cerró el año con una inversión histórica superior a los 160 millones de pesos en obra pública, destinada a proyectos estratégicos largamente demandados por la ciudadanía y que hoy mejoran de forma directa la calidad de vida en Atlixco.

Entre las acciones de mayor impacto destacan la rehabilitación del Puente Las Vigas (más de 24 mdp), la modernización y construcción de vialidades como Calle Río Sonora, la instalación de alumbrado público LED y la segunda celda del Relleno Sanitario, infraestructura clave para la gestión de residuos.

Estas obras fortalecen los servicios públicos, mejoran la movilidad y atienden rezagos históricos, reflejando una política de gobierno enfocada en necesidades reales y prioritarias.