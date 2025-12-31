La gente atiborra el mercado 5 de Mayo para comprar pescados y mariscos 

María Tenahua

Este 31 de diciembre, se registra alta afluencia en el mercado 5 de Mayo, especialmente en locales de productos del mar, que tienen la mayor demanda.

Desde temprana hora, los clientes acudieron a adquirir pescados y mariscos frescos con miras a la cena de Año Nuevo.

Camarones son los preferidos de las amas de casa, para preparar en caldo.

La gente puede adquirir desde el pulpo, en 120 pesos el kilogramo, así como la mojarra a 100 pesos.