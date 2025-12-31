La gente atiborra el mercado 5 de Mayo para comprar pescados y mariscos 

María Tenahua
Este 31 de diciembre, se registra alta afluencia en el mercado 5 de Mayo, especialmente en locales de productos del mar, que tienen la mayor demanda.
Desde temprana hora, los clientes acudieron a adquirir pescados y mariscos frescos con miras a la cena de Año Nuevo.
Camarones son los preferidos de las amas de casa, para preparar en caldo.
La gente puede adquirir desde el pulpo, en 120 pesos el kilogramo, así como la mojarra a 100 pesos.
You may also like
-
Mediana afluencia en el Mercado de Mariscos de Puebla
-
Recuperan en Atlixco vehículo robado
-
Confirma secretaría de Seguridad Pública (SSP) detención de policía estatal acusado de extorsión en Veracruz
-
Detenido en Puebla capital por robo a comercio con violencia
-
Video: Medidas para celebrar sin pirotecnia este Año Nuevo