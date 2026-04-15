BUAP analizará el proyecto del Cablebús

Erika Méndez

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) evaluará el proyecto del sistema de transporte por cable denominado “Cablebús”.

La máxima casa de estudios informó que después de que se dio a conocer el proyecto por parte del gobierno del estado, analizarán de manera integral y multidisciplinaria los alcances del mismo.

Destacó que el Cablebús se presenta como una alternativa de movilidad sustentable con beneficios ambientales relevantes. Valoró que la administración estatal haya realizado un análisis cuidadoso de la ruta propuesta para maximizar los beneficios para los poblanos.