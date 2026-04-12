Proceso de admisión BUAP 2026 avanza este mes

María Huerta

Aspirantes a la BUAP 2026 deberán cumplir cuatro requisitos importantes en lo que resta de abril, de acuerdo a la convocatoria del proceso de admisión.

Los aspirantes a nivel superior de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) deberán realizar el registro para todos los programas educativos, del 21 al 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana.

Posteriormente, del 21 al 29 de abril, deberán descargar y pagar la póliza del EXANI-II-EPIU y del 22 de abril al 4 de mayo la descarga de comprobante de la validación de documentos,

Los aspirantes a nivel medio superior deberán registrar su solicitud del 29 de abril al 3 de mayo, a partir de las 10 de la mañana.

Pagar su póliza EXANI-I-BUAP del 29 de abril al 6 de mayo y la descarga de comprobante de la validación de documentos del 30 de abril al 11 de mayo.