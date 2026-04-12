Arzobispo encabeza misa por Domingo de la Divina Misericordia en Puebla

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, encabezó este domingo la misa solemne en la Catedral Angelopolitana con motivo del Domingo de la Divina Misericordia, una de las celebraciones más importantes del tiempo pascual para la Iglesia católica.

Durante la homilía, el prelado destacó el significado de esta festividad, que se celebra el primer domingo después de Pascua y está centrada en el mensaje del perdón, la compasión y la confianza en Dios.

Esta devoción surgió a partir de las revelaciones de Sor Faustina Kowalska y fue instituida para toda la Iglesia por el papa Juan Pablo II el 30 de abril de 2000.

Sánchez Espinosa recordó que la Divina Misericordia invita a los fieles a renovar su fe, practicar el perdón y fortalecer la esperanza, especialmente en tiempos de dificultad.

En la ceremonia en la Catedral de Puebla, el arzobispo elevó plegarias por el eterno descanso de Ester Cerda Reyna, María del Carmen Arreguín Sánchez, Leticia Beltrán, José Fidel González, Martha Contreras y Sonia Guadalupe Solar, así como por otros fieles difuntos recordados por sus familias.

Asimismo, pidió por la paz en el mundo y en México, por la unidad de las familias y por la salud de personas enfermas, entre ellas Araceli Morales, Carmen García Valencia, Delfino Romero, Ernestina Zavala, Héctor López y José Antonio Fernández.

Durante la celebración también se ofrecieron acciones de gracias por cumpleaños, aniversarios y celebraciones familiares, entre ellas el bautismo de la niña Isabela y el tercer aniversario de Francesco.

La misa reunió a decenas de fieles poblanos que acudieron al recinto religioso para participar en esta jornada de oración, reflexión y esperanza, enmarcada por el mensaje de misericordia, reconciliación y amor al prójimo que caracteriza esta fecha del calendario litúrgico.